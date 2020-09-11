SON DAKİKA: Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Eylül Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

İlk vakasının ortaya çıktığı ilk günden itibaren dünya üzerinde hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı kaynaklı son dakika haberleri ajanslar tarafından servis edilmeye devam ediliyor. Dünya genelinde oluşturduğu enfeksiyon sebebiyle virüsü kapan çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını sebebiyle ilk vaka teşhisinden bugüne kadar geçen zaman aralığında toplamda 6 bin 837 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan pandemi başlangıcından itibaren özverili çalışmalarıyla son durumun kötü bir hal almaması için gece gündüz çalışan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı araştırmalardan ulaşılan verilerle günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından gerek Twitter'dan gerekse Bilim Kurulu Toplantısı günlerinde televizyon canlı yayınlarıyla vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo olarak son durum duyurusu yapılıyor. Bu bilgiler ışığında 10 Eylül 2020 Perşembe vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 10 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosunu kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaşması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum değerlendirmeleri ve 10 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo paylaşımı yapıldığı anda burada olacak...
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.
Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.