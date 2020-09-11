Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

Antalya'da lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziği son sesine kadar açıp cadde ortasında göbek atıp, dans etti. O anlar çevre binalarda oturanların cep telefonları ile görüntülendi.

Son dakika haberi: Antalya'da skandal görüntü! Lüks araçtan inen genç kadınlar caddenin orta yerinde... | Video