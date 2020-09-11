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Son dakika haberi: 'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberi: 'da dün akşam ilginç anlar yaşandı. 3 genç kadın gece yarısı lüks bir otomobilden indi. Yüksek sesle açılan müzik eşliğinde dans etmeye başlayan 2 kadını, diğer arkadaşları görüntüledi. Sesi duyanlar cam ve balkonlara çıkarak olayı kameraya kaydetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:28 Son Güncelleme: 11.9.2020 12:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

'da lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziği son sesine kadar açıp cadde ortasında göbek atıp, dans etti. O anlar çevre binalarda oturanların cep telefonları ile görüntülendi.

Son dakika haberi: Antalya'da skandal görüntü! Lüks araçtan inen genç kadınlar caddenin orta yerinde... | Video

Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

Ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle restoran, kafe, otellerde saat 00.00'dan sonra canlı veya kayıttan müzik çalınmasını yasaklamıştı.

Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

Dün gece yarısı, 'nın Yalı Caddesi'nde lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziğin son ses açıp cadde ortasında göbek atmaya başladı. İki kadın dans ederken, diğeri de o anları kamerayla görüntüledi.

Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...

Üç kadının yol ortasındaki bu eğlenceli dakikalarını da çevre binalarda oturan apartman sakinleri kameraya aldı. Kadınların, "Hopaa" diyerek alkışlı, tempolu cadde dansı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Kadınlar daha sonra araçlarına binerek caddeden ayrıldı.

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Son dakika haberi: Antalya'da gece yarısı ilginç anlar! 3 genç kadın bir anda araçtan indi, herkes şaştı kaldı...
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