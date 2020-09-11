Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Libya açıklarında...

: 'den flaş açıklama: açıklarında...

haberine göre; Türk Deniz Görev Grubu açıklarında denizde kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. , icra edilen eğitime ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:38 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Libya açıklarında...

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi."

Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Libya açıklarında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA