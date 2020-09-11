Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Libya açıklarında...

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi."
Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi.
Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020