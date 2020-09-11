Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

Film ve dizi platformu Netflix, çocuk istismarı sahneleri içeren Minnoşlar (Cuties) filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, filmin platformda yayına çıkmasının ardından sosyal medyadan örgütlenen gruplar, Netflix'i "dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi" sebebiyle protesto etti.