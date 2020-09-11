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Son dakika: 'e ayarı! 'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

Son dakika haberi: Çocuk istismarı görüntüleri içerdiği için tarafından kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar verilen "Minnoşlar" filmine, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden de tepki geldi. Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 13:55 Son Güncelleme: 11.9.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

Film ve dizi platformu , çocuk istismarı sahneleri içeren Minnoşlar (Cuties) filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan () yapılan açıklamaya göre, filmin platformda yayına çıkmasının ardından sosyal medyadan örgütlenen gruplar, Netflix'i "dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi" sebebiyle protesto etti.

Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere 'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.

Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

Yayın platformu aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları hesaplarını kapatma kararı aldı.

Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu.

Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

9 Eylül'de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığına işaret eden bazı yazarlar, "yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini" belirtti.

Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin IMDB puanı ise 1,7'yi geçemedi.

Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...

RTÜK VE TÜRKİYE FARKI

Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda tedbirini erken aldı. , film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırdı.

Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, uluslararası camia tarafından da takdir edildi. Üst Kurulun bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

'in yapımı çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

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Son dakika: Netflix'e Türkiye ayarı! RTÜK'ün kararının ardından dünya gerçeği gördü, tepkiler çığ gibi...
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