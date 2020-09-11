SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki: İki yüzlülükten vazgeç!

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un küstah Türkiye açıklamasına tepki gösterdi. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Şentop, Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki: "İki yüzlülükten vazgeç" | Video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macron'un küstah sözlerine şu şekilde yanıt verdi:
Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa iki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor.Türkiye'den MED7 zirvesi sonunda kabul edilen bildiriye sert tepki! 'Dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etsinler' Fransız direktörden öneri: Adaların statüsü yeniden görüşülmeli Dışişleri'nden son dakika açıklaması: AB'nin Doğu Akdeniz bildirisi hukuki dayanaktan yoksun