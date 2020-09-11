Son dakika: Zehir tacirlerine geçit yok! Dev eroin operasyonu

Şanlıurfa Emniyeti başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Şanlıurfa- Diyarbakır otoyolunda durdurulan Bir tırda 481 paket içerisinde 185 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Urfa valisi Abdullah Erin
Urfa valisi Abdullah Erin, bu başarılı operasyonu yapan emniyet ekibini sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak kutladı.
ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK
Vali Erin :"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerimizce, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda durdurulan bir tırda, 481 paket halinde 185 kilogram Eroin maddesi ele geçirilmiş, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Zehir tacirlerine geçit vermeyen Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum."dedi