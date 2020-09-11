Soylu: 15 Temmuz’u kim unutuyorsa haindir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili "Hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır" dedi. 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Soylu, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini unutulmasının mümkün olmadığını belirtti. Soylu, "Tekrar söylüyorum: 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Bizim bunu unutmamız mümkün değil" dedi. FETÖ ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğunu belirten Soylu, "Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Biz gereğini titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar. Birisi emniyet birisi de yargıdır. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Saldırının temel sebebi de esasen burada aramak lazım" diye konuştu. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınanların sayısının 2 bin 945 olduğunu belirten Soylu, "Bugüne kadar emniyetten FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı 30 bin 580. İçişleri Bakanlığı'na geldiğim gün şöyle bir rakam vardı elimde, 21 bin 500 civarında emniyet müdürü var, 14 bini ihraç. Yani 3'te 2'si ihraç. Bu rakamları niçin verdim? Bugün Cumhuriyet gazetesinde yazan, bana bazen kızıyorlar bunu muhatap alma diye. Yalanı muhatap almazsanız hata edersiniz. Diyor ki İçişleri Bakanlığı'nın orada bir berduş, 'bakanlıkta ayıklanan FETÖ'cü oranı yüzde 3,5.' O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli" diye konuştu. ANKARA