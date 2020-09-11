Ukrayna’daki PKK’lı İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye’de

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Hava yoluyla İstanbul'a getirilen İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülen zanlının işlemleri sürüyor. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor. Örgüte 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.