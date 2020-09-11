"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" yarın düzenlenecek

Sempozyumun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olacak.

Öte yandan, sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın da davet edildiği öğrenildi.