Yargıda "e-Duruşma" dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı.

Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.

Avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.

"E-DURUŞMA" NASIL YAPILACAK?"

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.