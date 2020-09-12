Bu topraklara damga vuran ecdadımızı rahmetle anıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün başlayan 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. "1071'de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'yi rahmetle anıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Alperenler'in serdarı Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği ve bilgeliğinin medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür, öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı yöneticileri her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hakim kılmışlardır. Sultan Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal'e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında "Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu, iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bugün korkulan esasen budur" ifadesini kullandı."739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı. Alp kıyafetli askerler saygı nöbeti değişimi yaptı. Kur'an-ı Kerim okundu,Sultan Alaaddin Keykubad'ın Beylik Beratı'nın temsili takdimi gerçekleştirildi.