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'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik etkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 09:38 ABONE OL
Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

"Terör örgütüyle ilgili ihbarın değerlendirilmesi neticesinde Ergani ilçesinde iki kişi ile eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpüne gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadesine yer verilen açıklamada, yakalanan F.K. ve K.A'nın çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı.

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Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
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