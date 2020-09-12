Evde karantinaya uymayana zorunlu tecrit ve suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yurt ve pansiyonların güvenliği, 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, sevki koordine etmek ve görevlendirilen personelin çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikler tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Kovid-19 hastası olduğu halde mevsimlik ya da tarım işçisi olarak dışarı çıkanlar da genelgeye hükümlerine tabi olacak. Bartın'da öncekü gün karantina koşullarına uymayan 12 kişi Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda tecrit altına alındı. ANKARA