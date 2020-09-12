Fahrettin Koca: Sevdiklerimizi korumak zorundayız

Türkiye'de dün 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. 56 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu. 1117 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.3 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" dedi. ANKARA