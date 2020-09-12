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İletişim Başkanı Altun: Erdoğan’ı bu millet size yedirmez

İletişim Başkanı "’ı bu millet size yedirmez. Yedi düvele mesajımızdır!" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 00:04 Son Güncelleme: 13.9.2020 00:16 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Erdoğan’ı bu millet size yedirmez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal sözlerine yanıt verdiği videoyu paylaştı.

Videoda Başkan Erdoğan şu ifadelere yer veriyor:

"İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki: Türk Milleti ile değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. "

Altun paylaşımına "Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet size yedirmez. Yedi düvele mesajımızdır!" notunu ekledi.

Altun'dan videolu mesaj "Recep Tayyip Erdoğan’ı bu millet size yedirmez."

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İletişim Başkanı Altun: Erdoğan’ı bu millet size yedirmez
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