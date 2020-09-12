Koronavirüs üzerinden algı oyunu yapan HDP'li vekile Fahrettin Koca'dan yalanlama! Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim!

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, sosyal medya üzerinden bir ölüm belgesi paylaşarak: "Siirt'te covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi "doğal ölüm" olarak kaydedilmiş. " ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştaş'ın bu algı oyununu yaptığı paylaşımla çürüttü. Rapor doğru yorum yanlış diyen Bakan Koca, 'Uluslarası sınıflandırmaya göre her enfeksiyondan ölüm doğal ölüm olarak kabul edlir' ifadelerini kullandı. İşte Beştaş'ın paylaşımı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtı:

ALGI OYUNU TUTMADI!

Sosyal medya hesabından, bir ölüm belgesi paylaşarak algı yaratmaya çalışan Beştaş'ın oyunu Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla sona ermiş oldu.

FAHRETTİN KOCA'DAN YANIT!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Salgınla mücadele hepimizin görevi. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim." ifadelerini kullandı, ve şu metni paylaştı: