Onların çocukları Fransa’ya bizimkiler ölüme gönderiliyor

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti 373'üncü gününe girdi. Anne Hacire Akar ile başlayan ve kısa sürede 148 aileye yükselen eylemde bugüne kadar 17 ailenin çocuğu, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olurken, HDP il binası önünde eylemine devam eden annelerden Mevlüde Üçdağ, HDP'lilere tepki gösterdi. Oğlu Ramazan Üçdağ'ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve bunda HDP'yi sorumlu tuttuğunu belirterek, oğluna bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrı yaptı. Oğlundan gelecek bir haberi beklediğini, gözünün hep kapıda olduğunu ve hem de gelecek müjdeli bir haber için telefonunun çalmasını beklediğini belirten anne Üçdağ, "HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, salgın hastalıktan dolayı kızlarını tek tek gördüğünü söylüyor, gel biraz da kendini bizim yerimize koy. Ben çocuğum ölü mü sağ mı bilmiyorum. Oğlum Ramazan eğer sen beni duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. İyi bir yer olsaydı onlar kendi çocuklarını yollarlardı. Onların çocukları Fransa'ya tatillere, bizim çocuklarımız dağa ölüme gönderiliyor. Çocuklarımızın yeri orası değil. Oğlum Ramazan sana orayı yakıştıramıyorum, sen de okumuş insansın orası senin yerin değil. Biliyorum sende gelmek istiyorsun, bir yolunu bularak kaç gel" ifadelerini kullandı.