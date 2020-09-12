PKK’lı İsa Özer cezaevine konuldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanan Özer, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Sezer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Teröristin, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenildi.