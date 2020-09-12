Sömürgeci kafaya inat başkanımızın yanındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" şeklindeki küstah sözlerine sosyal medyada Türk halkından büyük tepki yağdı. Twitter'de "Macron Haddini Bil", "Erdoğan'ın Yanındayız" gibi etiketlerle yüzbinlerce mesaj yayımlandı. Erdoğan'ın "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözleri ve Sultan Süleyman'ın Napolyon'a mektubu ve Fransa'nın sömürgeci geçmişine atıflar yapıldı. İşte o mesajlardan bazıları:"Dünya Sayın Erdoğan'ı da sizi de iyi tanıyor. Kim insanlığa umut olurken, kim katliam yapmış dünya biliyor", "Ulu orta uluyan çakallara aslanı mı teslim ederiz biz? Sen kimsin Macron Haddini bil, biz her zaman ebediyen daima Erdoğan'ın yayındayız""Erdoğan, emperyalistlerin arı kovanına çomak soktu, yüzlerce yıldır tıkır tıkır işleyen tezgahlarını bozdu, asla boyun eğdiremeyeceklerini her istediklerini yaptıramayacaklarını anladılar. Kuyruk acıları da epeyce büyük"""Sahte Napolyon Türkiye'yi aptal devletçiklerle karıştırıp Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alarak Türk halkıyla arasını açıp Türkiye'ye müdahale etme gafletinde bulundu""Halk biziz, Cumhur biziz, bu vatanın evlatları dağıLmaz, aksine kenetlenir.Yapma Macron kaşınıyorsun!"