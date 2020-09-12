Son dakika haberi: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir ilk! Başkan Erdoğan katılacak

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA İLK PROGRAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs'ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak sempozyum, böylece buradaki ilk program olacak. "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Sempozyumun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olacak.

Öte yandan, sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın da davet edildiği öğrenildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, dualarla açıldı | Video

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

1960 darbesi sonrası merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada'nın adı, 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülmüş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Başkan Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.