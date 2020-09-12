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Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde operasyonu! 51 gözaltı kararı verildi

Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 7 ilde 'ye karşı şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün iletişim ağı olan kullanıcılarına yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin Bylock ve başka bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştikleri belirlendi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 07:05 Son Güncelleme: 12.9.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! 51 gözaltı kararı verildi
Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye karşı şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün iletişim ağı olan Bylock kullanıcılarına yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin Bylock ve başka bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştikleri belirlendi.

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Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! 51 gözaltı kararı verildi
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