Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! 51 gözaltı kararı verildi

FETÖ’cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı

FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon

FETÖ'nün para aklanmasına yardım iddiasıyla 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

SON DAKİKA! 34 ilde dev FETÖ operasyonları: Toplam 117 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye karşı şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün iletişim ağı olan Bylock kullanıcılarına yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin Bylock ve başka bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştikleri belirlendi.