Son dakika: MSB'den son dakika açıklaması

Son dakika haber! MSB:"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB'den son dakika açıklaması! Son 10 günde 118 terörist etkisiz! | Video

Bakanlığın resmi internet sitesinden, operasyonların bilançosuyla ilgili şu açıklama yapıldı:





SON 10 GÜNÜN BİLANÇOSU: 118 TERÖRİST ETKİSİZ

"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."