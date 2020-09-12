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’a ‘meze olmayın’ tavsiyesi

Giriş Tarihi: 12.9.2020 ABONE OL
Yunanistan’a ‘meze olmayın’ tavsiyesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Eğitim Yılı Başlangıç Töreni'ne katıldı. "Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar" ifadesini kullanan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için şunları kaydetti: "Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan'ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz." AA
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Yunanistan’a ‘meze olmayın’ tavsiyesi
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