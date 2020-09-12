Zirveden eli boş döndü

Türkİye'yekarşı Doğu Akdeniz'de yeni kirli ittifaklar oluşturma hayaliyle Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden (Med7) medet uman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron istediğini bulamadı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini sömürgeci çıkarları için maşa olarak kullanan Macron, İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'nın liderlerinin katıldığı Korsika Adası'ndaki zirvesindeki yemekte kendisini Avrupa'nın lideri sanan pozlar verdi. Ancak İspanya, İtalya ve Malta liderleri Almanya'nın arabuluculuk çabalarını destekledikleri" vurgusu yapınca Macron ağız değiştirerek Türkiye ile diyalog istiyoruz" demek zorunda kaldı.