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Bağcılar'da Gürcistanlı kadın evinde ölü bulundu

Bağcılar'da uyruklu bir kadın, evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının çok sayıda bıçak yarası olduğunu tespit etti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 19:33 Son Güncelleme: 13.9.2020 19:33 ABONE OL
Bağcılar'da Gürcistanlı kadın evinde ölü bulundu

Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit etti.
Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izleri olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bağcılar'da Gürcistanlı kadın evinde ölü bulundu
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