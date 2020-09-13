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Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 'de sondajlarına başlayacak

Bakan Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlık çalışmalarına yönelik açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı. Geminin fotoğrafını paylaşan Dönmez, "Geri sayım başladı" notunu ekledi.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 17:31 Son Güncelleme: 13.9.2020 17:48 ABONE OL
Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." açıklamasında bulundu.

Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak."

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

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Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
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