Bebeği ile teşekkür etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki yaylada doğum sancıları tutan Rızkiye İmanç'ın imdadına Mehmetçik yetişti. Eşi Cezair İmanç'ın yardım çağrısı sonrası askeri üs bölgesine getirilen kadına ilk müdahaleyi yapan sıhhiyeci uzman çavuş Selami Atalay, uydu telefonu ile doktor ve hemşireden aldığı yardım sayesinde doğumu gerçekleştirdi. Dünyaya gelen erkek çocuğuna doğumu yapan Uzman Çavuşun ismini veren aile olaydan 3 gün sonra doğum yapan kadın bebeği ve eşiyle birlikte askeri üs bölgesini ziyaret ederek Mehmetçiğe teşekkür etti. Doğum yapan kadının kocası Cezair İmanç da Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettar olduklarını söyledi. Rızkiye İmanç ise askerlere minnettar olduğunu söyledi. İmanç Kürtçe yaptığı konuşmada, "Herkesten Allah razı olsun. Doğumumu bu askeri üs bölgesinde yaptım. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Bu gün ziyarete geldik. Çocuğuma altın taktılar. Biz de çocuğumuzun ismini Selami koyduk" diye konuştu.