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'li 'den flaş itiraf: Rakibimizin gerisindeyiz!

'li parti yönetimi ve teşkilatların üye kaydı yaparken dahi iletişim ve insani ilişkiler konusunda 'nin çok gerisinde olduğunu ifade etti ve adeta itiraf niteliğindeki sözlerinde CHP'nin insanlarla telefonda konuşmayı dahi beceremeyen kadrolardan oluştuğunu aktardı. İşte Tekin'in çarpıcı ifade ve eleştirileri

Giriş Tarihi: 13.9.2020 12:31 Son Güncelleme: 13.9.2020 12:55 ABONE OL
CHP'li Gürsel Tekin'den flaş itiraf: Rakibimizin gerisindeyiz!

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan CHP'li Gürsel Tekin parti yönetimi ve teşkilatlarına eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin insani ilişkilerde kendilerinden çok önde olduğunu adeta itiraf eden Gürsel Tekin üye yaparken bile arada büyük bir fark olduğunu söyledi ve CHP'nin yaklaşımının değişmesi gerektiğini belirtti.

BİR TEST YAPTIK!

Bir deneme yaptıklarını aktaran Tekin "Bir deney yapalım dedik, 21 yaşında genç bir arkadaşımız 3 ilçe başkanlığımızı aradı. Üye olmak istiyorum dedi. Hendek gösterdiler. Rakibimizi de arattık. Çok farklı. Değişim, değişim, değişim lazım" şeklinde konuştu.

İşte Tekin'in o sözleri;

Gürsel Tekin'den şok CHP zihniyeti itirafı "CHP'ye üye olmak isteyen genç..." | Video

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CHP'li Gürsel Tekin'den flaş itiraf: Rakibimizin gerisindeyiz!
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