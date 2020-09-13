Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan tepkisi

Türkiye'nin haklı konumuna itiraz eden ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yine bir provokasyona imza attı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, sözde kurtuluş töreni için Meis Adası'na gitti. Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayan Yunan Cumhurbaşkanı uluslararası hukuku çiğneyerek adaya askeri helikopter ile indi. İki F-16 uçağı ile iki radar uçağa eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın provokasyonuna tepki gösterdi.

Oktay, "Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan'ın bugün Meis Adası'ndaki provokasyonunu göremezler. Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır." ifadelerini kullandı.