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anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı

annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 377'nci gününe girdi. Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, yaptığı açıklamada, kızının HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 15:29 Son Güncelleme: 13.9.2020 15:34 ABONE OL
Diyarbakır anneleri evlatlarına teslim ol çağrısı yaptı

7 yıldır kızının peşinde olduğunu, her yerde evladını aradığını belirten Mutlu, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını kaydetti. Oturma eylemini evladının dönüşüne kadar sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu: "7 senedir kızımın peşindeyim. Oturma eyleminde birinci senemiz doldu. Bu eylemi bırakmayacağım. Çocuklarımızın önce beyinlerini yıkıyorlar. Sonra da çocuklar bataklığa giriyor. Kızımı istiyorum. Allah'ın izniyle sonuna kadar kızımın peşindeyim."

'OĞLUM BENİ DUYUYORSAN TÜRK ASKERİNE TESLİM OL'

Kızına seslenen Mutlu, "Kızım fırsatını bulunca artık çık gel teslim ol." dedi. Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden baba Abdullah Demir ise "Evladımı bunlar (HDP) dağa götürdü. Bu zalimlere ve bu vicdansızlara lanet olsun. Oğlum beni duyuyorsan Türk askerine teslim ol." diye konuştu.

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Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı
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