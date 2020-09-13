Giresun afet konutları haziranda tamamlanacak

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesinin yeni halinin projesi hazırlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'nin çalışmalarına kısa sürede başlanacağını ve projenin 2021 yılının Haziran ayına kadar etaplar halinde tamamlanacağını açıkladı. Yaklaşık 436 milyon liraya mal olan projelerde, ihalesi önceki gün yapılan konutların az katlı olacak şekilde tasarlandığı görüldü. Şehir silüetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar, afetzedelere 7 ay içinde teslim edilecek.