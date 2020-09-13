Hadlerini ve boylarını aştılar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile kamuoyunda "Kardak kahramanları" olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçkin birliği Sualtı Taarruz Komutanlığı personeliyle görüştü.Akar ve TSK komuta kademesi, SAT unsurlarına verilen görevleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.Bakan Akar'ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkati çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar şunları kaydetti:Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogtan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız; ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz.Akar ve Komutanlar SAT timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik tatbikatı takip etti. SAT Komutanlığı envanterindeki çeşitli tipte silah sistem ve deniz araçları kullanılarak hedefler başarıyla imha edildi. Bakan Akar'ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkat çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti. Bakan Akar çocuklara, koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.