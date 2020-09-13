Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Teröristlere karşı operasyonlar devam ediyor. 'Yıldırım -2 Cilo' operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dilimli Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit olurken, operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aktay için gece saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

MEMLEKETİNE UĞURLANACAK



Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası, Şehit Atay'ın cenazesi helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi. Şehit Atay'ın cenazesi buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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