Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

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