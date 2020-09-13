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Kovid-19 tedavisi gören 'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 13.9.2020 14:56 ABONE OL
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

DURUMU KÖTÜLEŞİNCE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINMIŞTI

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!
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