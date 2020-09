Milletin gücünün üzerinde güç tanımayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yılında düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle geldi. Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği elektrikli araca alarak hareket etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve davetlilerin katıldığı programda konuşan Erdoğan'ın sempozyumdaki konuşmasının satırbaşları şöyle;

Milletimizin özgürlüğüne ve kalkınmasına engel olan siyaset mühendislikleri, zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve daha nice oyunlar yaşadık. Bedelini demokraside ve ekonomide geri kalmışlık olarak, evlatlarımızın darağaçlarında terör saldırılarında can vermeleri olarak ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağız. Milletimizin tarihine kültürüne değerlerine inancına karşı adeta savaş açanların amaçlarını ve yöntemlerini de asla unutmayacağız. Her şeyden önce şu gerçeği ülkemizdeki herkesin kabul etmesi gerek; Türkiye'de yapılmış ve teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellikle vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir. Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini yarım bıraktıklarını başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Vesayet dediğimiz yapı da darbeciler tarafından kurulan nizamın çeşitli yol ve yöntemlerle bürokrasi ve sivil siyaset çatısı altında sürdürülmesinden ibarettir.

Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi doğrudan ve dolaylı ama mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kararlılıkla geçmişteki bu kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine o gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin tankı da topu da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor.







PKK'NIN, FETÖ'NÜN ÖNÜNÜ AÇTILAR

15 Temmuz gecesi televizyonlardan yaptığımız konuşmada da dediğimiz gibi biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik tanımadık tanımıyoruz. Son 200 yılda yaşadığı onca ağır kayıpların yükü altında adeta beli bükülen Türk milleti 15 Temmuz'da zor şartlarda kurtarıp yeni devletini kurduğu vatan toprakları üzerinde, istiklaline bir kez daha sahip çıkmıştır.

Türkiye bundan tam 40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştır. Köşe başlarında mevzilenmiş tanklar, sokaklardaki askerler, bunlar bizim evlatlarımızdı. Tanıdık bir felaketin habercisi gibiydiler. Türkiye bir askeri darbeye daha maruz kalmıştı. Bizim çocukluğumuza denk gelen ama bizden önceki neslin hayatının tam merkezine yerleşen 1960 darbesi ve ardından gelen felaketler bugün hala yürekleri dağlıyor. Bugün herkes biliyor ki 12 Eylül darbesinden önce, ülkenin siyasi kamplara bölünmesi, her gün onlarca insanın öldürülmesi gibi hadiselerin hiçbiri, kendi tabi dinamiği içinde ortaya çıkmamıştır. Bu acı gelişmelerin hepsi de, darbeye zemin hazırlamak ve toplumsal meşruiyet oluşturmak için yazılmış bilinçli bir senaryonun ürünüdür. 12 Eylül'ün PKK'nın FETÖ'nün önünü açmak amacında olduğunu görüyoruz.

Ekonomimiz IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirildi. Bunu bizzat şahsım yaşadım. Artık IMF diye bir kaygımız yok. Biz bize yeteriz.

15 TEMMUZ'DA DA 'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI' DİYECEKLERDİ

(Başkan Erdoğan) Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'Bizim çocuklar başardı' demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine birileri yine aynı mekanda "Bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu. İnsana hayatında çok uzun yıl olan 40 yıl ülke ve toplum hayatında çok kısadır. 12 Eylül darbesine güzellemeler dizenlerin her fırsatta öne sürdükleri anayasa referandumu sonucunu da bu perspektiften doğru şekilde okumak gerekir.

'MACRON! ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK'

İsim olarak anmak istemiyorum ama anmaya mecburum, benimle çok uğraşıyor. Diyor ki, benim Türk milletiyle değil ama Erdoğan'la sıkıntım var. Macron! senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca sana söyledim. Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi Fransa'nın da tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Afrika'da bir insanın burnunu dahi kanatmadık.

Ey Macron! Sen adalarda vs. Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyorsun bunları? Onlarla beraber adaların etrafında dolaşıp duruyorlar.

KOMŞU KOMŞU DİYORSUN, O ZAMAN HAKKINI VER: Yunanistan! Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yapıyorsun. Bu yollara girme hepten yalnız kalırsınız. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var.

SERGİYİ ÇİLLER'LE GEZDİ

Başkan Erdoğan sempozyum öncesi Tansu Çiller ile birlikte 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen resim sergisini gezdi. Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyumdan sonra geçtiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.



DEMOKRASİMİZE GEÇEN KARA BİR LEKE... UNUTMAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 40 yıl...40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller: 15 Temmuz'da da hedef alınan cumhuriyetimiz, demokrasimizdi. Bugün buradan baktığım zaman kırılmış demokrasinin içerisinden nasıl büyük mücadeleyle geldiğimizi görüyorum.

KÜRESEL İHANET ŞANTİYESİNİN İŞBİRLİKÇİLERİ MİLLİ İRADEMİZİ AKLINDAN ÇIKARMASIN

Sempozyumda MHP lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaptı. İşte Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:

12 Eylül'den sonra reva görülen yargısız infazlar, işkenceler eziyetler Türkiye'nin kara bir dönemini resmetmektedir. MHP ve ülkücü kuruluşlar davası 1981'de açılmış 587 dava arkadaşımız büyük haksızlıklara maruz kalmıştır.

12 Eylül'de darbeciler Türk milletinin değerlerine kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete mimarlık yapmışlardır.

Çok şükür tedavi sonuç vermiştir. Bunun şeref payesi de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türk - İslam ahlakıyla perçinleşmiş akılla pekişmiş, merhamet ve şehadetle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak, tıpkı 'ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir.

Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradesinin dışındaki her şey ya yıkılacak ya da imha edilecektir.



VESAYET HEVESLİLERİNE 15 TEMMUZ'DA DERS VERDİK

Başkan Erdoğan, sempozyumun ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında, "Türkiye'yi büyük bir yıkımın eşiğine getiren 12 Eylül darbesi ülkemize onyıllarını kaybettirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki vesayet izlerini ortadan kaldırdık" dedi.

