Müptezellere en büyük dersi ahlakımızla verdik

Önder İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve salgın dolayısıyla İstanbul'a alınan "İmam Hatipliler Kurultayı'nın 17'ncisi yapıldı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultaya, 480 il ve ilçe derneği canlı bağlantı ile katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurultayda, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, bu yıl kurultayın "Basiret ve ferasetle" şiarıyla yapıldığını belirterek şiar metnini okudu. Kurultay'da, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuşmalar yaparken, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konferansla bağlanarak video konferans yoluyla konuşma yaptı.Kurultaya yazılı mesaj gönderen Erdoğan, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesi için 1958 yılından beri büyük bir özveriyle faaliyet gösteren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin medeniyet davasının lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, bilhassa imam hatip okullarına yönelik ilginin arttığı bir dönemde ÖNDER'in çabalarının çok büyük önem kazandığını vurgulayarak şu mesajları paylaştı:İmam hatip okullarının bütün aşağılamalara, hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz.Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.Kurultaya video konferansla bağlanarak konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da, "İmam hatipliler olarak imam hatip liselerinin ve ortaokullarının, cumhuriyetin ve ülkemizin birer kurumu olarak hukukunu korumayla ilgili her şeyi yapmakta cesur ve dirayetli olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz ortamlarda kurumlarımızı zedeleyici konuşmalar karşısında sessiz durmamalıyız" ifadelerine yer verdi.