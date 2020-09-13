Şehit oğullarının hatırasıyla yaşıyorlar

Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın Amasya'da yaşayan ailesi oğullarının eşyaları ile donattıkları odada acılarını dindiriyor.Şehit ailesi kamuflajından günlük kıyafetine, künyesinden, çorabına, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflarına kadar tüm eşyalarına yer verdikleri odanın tavanını Türk bayrağı ile kaplattırırken odasını adeta müzeye çevirdikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyorlar.Anne Fatma Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olmasının üstünden 2 yıl geçtiğini, o günden bu yana gözyaşının hiç dinmediğini kaydetti. Evladının yokluğuna dayanmakta güçlük çektiğini anlattı.