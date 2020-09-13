‘Senin süren az kaldı, gidicisin’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda katılımcılara hitap etti. AK Parti'nin 83 milyonun partisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her türlü görüşe yer vardır. Bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edecek inşallah. Türkiye olarak aynı anda bir cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de mücadele veriyoruz" dedi.Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da şöyle seslendi:"Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde 'Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren' demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Yüzbinlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar."Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye de sert tepki gösteren Erdoğan "S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın" ifadesini kullandı.