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Son Dakika...'da

Son Dakika gelişmesi... 'nin ilçesinde mera alanında çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına müdahele ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 01:04 Son Güncelleme: 14.9.2020 01:11 ABONE OL
Son Dakika...Gökçeada'da yangın

Son dakika...Gökçeada'da mera yangını Türkiye'nin en büyük adası ünvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı.

EKİPLER YANGINA KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahale ediliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa sürede tamamı söndürülür." dedi.

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Son Dakika...Gökçeada'da yangın
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