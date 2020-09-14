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'den Suriye'deki kalleş saldırısına sert tepki!

Suriye'nin El Bab kentinde aracına kalleş bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay çalışanı şehit oldu. 'den hain saldırıya sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:36 Son Güncelleme: 14.9.2020 12:42 ABONE OL
AK Parti'den Suriye'deki kalleş Kızılay saldırısına sert tepki!

AK Parti tarafından Suriye'de Türk Kızılay'ı aracına yapılan saldırı hakkında son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz.

Suriye'nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Çelik ayrıca Kızılay amblemi olan bir araca saldırı düzenlendiğinin altını çizerek "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına kalleş saldırı

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AK Parti'den Suriye'deki kalleş Kızılay saldırısına sert tepki!
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