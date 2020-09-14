AYM, Berberoğlu'nun dosyasını 17 Eylül'de görüşecek

AYM Genel Kurulu, Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu 17 Eylül Perşembe günü yapacağı toplantının gündemine aldı. Berberoğlu başvurusunda, dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü. AYM Genel Kurulu, 23 Temmuz'da Berberoğlu'nun başvurusunu gündemine almış, bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle görüşmeyi iç tüzük gereği ertelemek durumunda kalmıştı.

Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran'da okundu ve Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarıldı.