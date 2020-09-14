Bebek katili YPG/PKK'ya yaz darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, güvenlik korucularının da desteğiyle, ülkenin huzuru ve kardeşliğini bozmaya çalışan, bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takip ve operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Şehir merkezi ile kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan ve haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde de örgüte yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve ilkbahar aylarında kırsal alanları YPG/PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbe vurdu.

1 Haziran-31 Ağustos'u kapsayan yaz döneminde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. 6 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 2 güvenlik görevlisi ve 8 sivil tedavi altına alındı.

3 AYDA 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını aralıksız sürdürdü.

Yaz aylarındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da yer aldığı 277 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 696 zanlıdan 197'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçiğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları imha etti.

SİVİLLER VE ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanlığı, haziranda Diyarbakır Dürümlü'de 2016'da 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili olan, Terör Arananlar Turuncu Liste'deki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 5 yıl önce şehit eden teröristler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Muş Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Saldırıya karışan 3 terörist de farklı tarihlerde etkisiz hale getirildi. Suriye'ye kaçan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MİT Başkanlığı, PKK'nın silahlı saldırılara başladığı 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içindeki örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko olduğu tespit edildi. Kalko'nun, Karayılan'ın güvendiği örgütteki üst düzey teröristlerden olduğu ve özellikle sözde Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Aynı ay düzenlenen iki operasyonla da sözde "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" 6 terörist etkisiz hale getirildi.

YURT GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLAR YÜRÜTÜLDÜ

Kars'ın Kağızman ilçesindeki "Yıldırım 3 Operasyonu" kapsamında 28 Ağustos'ta 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede aranan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri listede bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve aynı listede yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Temmuz'da Şırnak'ta Yıldırım-1 Cudi Operasyonu, 20 Temmuz'da Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu", 27 Temmuz'da Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu ve 29 Temmuz'da Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 12 Ağustos'ta Hatay'da 1448 personelin katılımıyla "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu", 19 Ağustos'ta Bingöl'de 700 personelin görevlendirildiği "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu", Diyarbakır'da 26 Ağustos'ta 1495 personelin yer aldığı "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı, ağustos sonu itibarıyla 141 oldu.