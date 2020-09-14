‘Çevrim içi’ veli toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitim için açılmasına ilişkin hazırlıklar devam ederken ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul yönetimlerinin velilerle çevrimi içi toplantılar yapacağını bildirdi. Okulların açılmasıyla veliler için alışılmadık yeni bir sürecin başlayacağının altını çizen Selçuk, çocuklarının bazı günler okulda bazı günler ise evde eğitim almasının velilerin kendi hayatlarıyla ilgili planlamaları da değiştireceğine dikkat çekerek, "Bunun için okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem kazandı. Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan velilerimizle iletişim kanallarını açık tutmak, desteğini almaktır" dedi.