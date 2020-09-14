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açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

'ın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknede bulunan en az 30 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 22:08 Son Güncelleme: 14.9.2020 22:13 ABONE OL
Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Girit Adası'nın 12 mil doğusunda batan teknede bulunan bir kişinin acil çağrı merkezini arayarak yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye sevk edilen bir ticari geminin en az 30 kişiyi kurtardığını duyurdu.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA RÜZGAR ENGELİ

Ajans haberinde, arama kurtarma operasyonlarına katılmak üzere Yunan Sahil Güvenliğine ait bir helikopter ve bota ilaveten Deniz Kuvvetlerine ait bir firkateynin bölgeye gönderildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.

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Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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