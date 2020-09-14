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’den acı haber: 1 şehit

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Hakkari’den acı haber: 1 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında bir mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubsay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28) şehit düştü. Acı haber Aktay'ın Konya Yunak'taki ailesine askeri yetkililerce verildi. Aktay'ın, 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen teröristlerin, turuncu katogoride aranan Eyyüp Alper ile Ahmet Akman olduğunu açıkladı.
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Hakkari’den acı haber: 1 şehit
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