Hulusi Akar ve komutanlardan kahraman yüzbaşıyla mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte dünyada ilk kez bir uçak gemisini batıran Türk subayı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.Yüzbaşı Aker, 1. Dünya Savaşı sırasında Meis Adası ve çevresinde görevli "HMS Been My Chree" adlı İngiliz deniz uçağı gemisini, Antalya Kemer'de Fransa'ya ait Paris- 2 ve Alexandra adlı gemileri batırmış ve İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilmişti. 1915'te Çanakkale cephesinde 27. Alay ile üstün başarı gösteren Aker 1. Dünya Savaşı'nda Meis etrafına yerleşerek Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmaya çalışan İngiliz- Fransız donanmalarına aldığı emirle büyük bir darbe vurdu. Yüzbaşı Aker, 30 askerle birlikte 2 ay boyunca 4 dağ topunu ve gülleleri Aydın'dan Kaş'a taşıdı. 27 Aralık 1916'da vurduğu Been My Chree 36 dakika içinde denize gömüldü. Bu olay ile Yüzbaşı Aker ve birliği dünya tarihinde ilk kez uçak gemisi batıran birlik oldu. O gün, Meis'te 200'e yakın yelkenli gemi batırılarak Doğu Akdeniz'deki düşmana büyük şok yaşatıldı. Kemer açıklarında Fransız savaş gemileri "Paris II" 13 Aralık 1917'de, "Alexandra" da 8 Mart 1918'de Mustafa Ertuğrul'un birliği tarafından batırıldı. 1955'te Paris II gemisinin enkazı deniz altında bulundu.