İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgini da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.

Soylu bir dizi açıklamada bulundu. İşte Bakan Soylu'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

* Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

* Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür

Ayrıntılar geliyor...

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