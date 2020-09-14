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İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele açıklaması; En sert şekilde cevap alacaklar

İletişim Başkanı yaptığı açıklamada "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:59 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:51 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele açıklaması; En sert şekilde cevap alacaklar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hakkâri'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, "Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir" ifadesini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele açıklaması; En sert şekilde cevap alacaklar
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