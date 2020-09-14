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'da denizde KOVİD-19 denetimi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü, tekne ve yat gibi deniz araçlarında gerçekleştirdi. Ekipler, maske kullanımını ile ilgili denetim yaparken aynı zamanda tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 23:31 Son Güncelleme: 15.9.2020 00:03 ABONE OL
İstanbul'da denizde KOVİD-19 denetimi

Türkiye genelinde KOVİD-19 ile ilgili denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da karada denetimler devam ederken, bugün ilk kez denizde de denetimler artırıldı. İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı.

İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı | Video

DENETİM YAPILDI

Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

HATIRLATMALAR YAPILDI

Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda durdurulan teknelerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

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İstanbul'da denizde KOVİD-19 denetimi
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